Silahlı bir kişi beIN Sports binasını bastı! Güntekin Onay ile görüşmek isteyen saldırgan gözaltına alındı

beIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Müzakereci polislerin binaya geldiği ve söz konusu kişiyle görüşme yaptığı ifade edildi.

Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi

Bein Sports’a giren silahlı kişinin spiker Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi.

İddiaya göre, Güntekin Onay dün gece televizyon binasındayken yemek siparişi verdi. Sipariş kapıdaki kadın güvenlik tarafından "Güntekin Onay kim? Tanımıyorum" denilerek geri gönderildi. Siparişin iade edilmesine sinirlenen Güntekin Onay'ın "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" dediği ve hakaret ettiği öne sürüldü.

Elinde oyuncak silah taşıdığı iddia edilen şüpheli, Onay'ın özür dilemesini istedi.

Kanalın haber merkezine silahla giren şüpheli Kemal S., özel harekat polislerinin çabasının ardından ikna edildi, kanaldan çıkarılarak gözaltına alındı.