Silahlı saldırıya uğraşmıştı: Serhat Akın yorumculuğu bırakacak mı?

Sağlık durumu iyi olan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Serhat Akın'ın ziyaretine Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım da gitmişti.

Gazeteci İbrahim Seten, Serhat Akın'ı ziyarete giden eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la diyaloğunu şu sözlerle anlattı:

"Serhat Akın yorumculuğu bırakma kararı almış. Bundan sonra yorumculuk yapmayacakmış. Aziz Yıldırım’da 'Sakın bırakma. Ben hapse düştüm, hapse düştüğüm zaman Fenerbahçe başkanlığını bıraktım mı ki, sen kurşun yedin diye yorumculuğu bırakacaksın. Korkmayacaksın, susmayacaksın aynı şekilde devam edeceksin.' Diye duygusal bir konuşma yapmış."

Ne olmuştu?

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.