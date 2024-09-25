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Şile açıklarında gemi yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı. İtfaiyenin gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Şile açıklarında gemi yangını! Söndürme çalışmaları sürüyor
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Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki bir gemide Şile açıklarındayken sabahınn erken saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Yangın çıkan gemide soğutma çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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