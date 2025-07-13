  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi
Takip Et

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi
Takip Et

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin dün Şile Belediyesi’ne düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

THY kabin memuru alımı yapacak: İşte detaylarTHY kabin memuru alımı yapacak: İşte detaylarŞirket Haberleri

 

Mevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlarMevduat faizleri rekor kırdı: Peki 250 Bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka oranlarEkonomi

 

 

Gündem
Ömer Çelik: Silahların imhası kesintisiz devam etmeli
Ömer Çelik: Silahların imhası kesintisiz devam etmeli
İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz
Türkiye’de araç sayısı 31,7 milyona çıktı
Türkiye’de araç sayısı 31,7 milyona çıktı
Orgeneral Metin Gürak Astana'da temaslarda bulundu
Orgeneral Metin Gürak Astana'da temaslarda bulundu
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
ABD'li Senatör Risch: Türkiye'ye F-35 verilmesine engel oldum, engellemeye de devam edeceğim!
"Türkiye'ye F-35 verilmesine engel oldum, engellemeye de devam edeceğim!"