Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı adliyeye sevk edildi

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte toplam 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Şile Belediyesi’ne yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin dün Şile Belediyesi’ne düzenledikleri operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında olduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.