Şile Belediyesi operasyonuna CHP'den ilk tepki
Şile Belediyesi'ne yönelik 22 kişi gözaltına alındı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şişli Belediyesi’ne bu sabah düzenlenen ve 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Zeybek, şu görüşlere yer verdi:
Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve dört belediye yöneticisi, beş ay önce tutuklandı. Aradan 165 gün geçti, ortada iddianame yok. Bugün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. Delil varsa iddianame neden yazılmıyor? Yoksa tutuklamadan sonra mı delil aranmaya başlandı? Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir. Adaleti askıya almayın.
