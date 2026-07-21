Şile Belediyesi'nde AK Parti iddiası: Terzi'nin istifası sonrası dikkat çeken gelişme

Sözcü'nün aktardığına göre Terzi’nin önümüzdeki haftalarda AKP’ye katılabileceği ve bu durumda Şile Belediyesi yönetiminin AKP’ye geçebileceği siyasi kulislerde konuşuluyor.

Şile’de süreç, Temmuz 2025’te belediyeye yönelik düzenlenen operasyonla başlamıştı. Operasyon kapsamında aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da bulunduğu 13 kişi tutuklanmış, Kabadayı daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

Bu gelişmenin ardından Şile Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekili seçiminde CHP’nin adayı Sacit Terzi, AKP’li rakibini bir oy farkla geride bırakarak belediye başkan vekili seçilmişti.

Terzi, dün yaptığı yazılı açıklamayla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında yaklaşık 40 yıl boyunca CHP çatısı altında siyaset yaptığını belirten Terzi, bu süreçte bilgi birikimini ve emeğini halka hizmet için ortaya koyduğunu ifade etti.

CHP'de istifa kararı

Şile’ye hizmet etmenin kendisi için onur olduğunu vurgulayan Terzi, siyasete bakışını “ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin” alanı olarak tanımladı.

İstifa kararının kişisel bir kırgınlık ya da beklentiyle alınmadığını savunan Terzi, kararını “uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile’ye daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesi” olarak nitelendirdi.

Terzi, CHP’den ayrılma gerekçesini ise “CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum” sözleriyle açıkladı.