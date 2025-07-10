Şile Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile birlikte bazı belediye personellerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyete götürüldüğü ve konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğu iddia ediliyor.

En son 1994'te CHP yönetiminde olan Şile Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51,88 oy alan Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesi ile CHP'ye geçmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan tepki

Şile Belediyesi'ne başlatılan soruşturma kapsamında Özgür Kabadayı'nın şafak operasyonunu ile gözaltına alınmasının ardından bir tepki de CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan geldi.

CHP belediyelerine operasyonların, iktidarın emrindeki yargı mekanizmasının, sandıkta kaybettikçe saldırganlaşan bir rejimin operasyonu olduğunu ifade eden Özçağdaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve bürokratları bu sabah gözaltına alındı. Bu, hukukun değil; iktidarın emrindeki yargı mekanizmasının, sandıkta kaybettikçe saldırganlaşan bir rejimin operasyonudur.

Gerekçe bellidir: Yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırmak, halkın iradesini gasp etmek, Cumhuriyet’in kazanımlarını tasfiye etmektir.

Saray, 31 Mart’ta milletin verdiği demokrasi dersini hazmedemedi. O gün kaybettiklerini; savcılar ve medya operasyonlarıyla geri almaya çalışıyorlar.

Ama nafile: Bu halk o iradeyi size bir daha vermeyecek!

Biz biliyoruz: Bu yaşananlar münferit değil, sistematiktir. Bir korku düzeni inşa edilmeye çalışılıyor. Ama unuttukları bir şey var: Biz Cumhuriyetiz. Biz halkız. Biz buradayız. Hangi baskı aracını devreye sokarsanız sokun; boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz.

Bu karanlık düzen yıkılacak. Hukuk yeniden işleyecek. Türkiye, yeniden nefes alacak."