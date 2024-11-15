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Şile'de balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp

Şile Limanından açılan balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi denizde kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
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Şile'de balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayıp
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Olayı duyan amatör balıkçı Engin Özdemir “Şu anda tekne limana yaklaşık 1 mil uzaklıkta ama ne olduğu bilinmiyoruz hava bayağı sisli. Birisi mi çarptı, kalp krizi geçirip denize mi düştü maalesef daha bilinmiyor. Sahil güvenlik ekipleri aramalara devam ediyor, hala arıyorlar ne olduğunu bizde bilmiyoruz. İşin gerçeğini yakın zamanda Mehmet sağ salim çıkarsa öğreneceğiz. Allah kimsenin başına vermesin. Yardımsever bir arkadaştı, inşallah sağ salim çıkar. O yılların denizcisi bir şekilde formülünü bulur” ifadelerini kulandı.

Yakınları ekiplerden gelecek haberi bekliyor

Denizde kaybolan Mehmet Yalçın'ın eski profesyonel güreşçi olduğu ve lakabının ‘Pehlivan' olduğu öğrenildi. Mehmet Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bekleyen yakınları da ekiplerden gelecek sevinçli haberi bekliyor.

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