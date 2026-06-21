Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Şerife Yörükçü gözaltına alındı

Mersin’de yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince 19 Haziran’da CHP’li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 17 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, soruşturma çerçevesinde Yörükçü hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Yörükçü, ekipler tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Gözaltı sayısının 19'a çıktığı soruşturmada E.F.K'nin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

Ne olmuştu?

Silifke Belediyesindeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince, 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmış, aralarında Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D, belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alınmış, şüpheli E.F.K'ye ulaşılamamıştı.