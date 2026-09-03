Silivri açıklarındaki gemi kazasında ilk bilirkişi raporu çıktı

Girne’de yaşanan facianın ardından bu kez Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazası gündeme geldi. ALSU isimli geminin çarpması sonucu “TUĞBERK İMAMOĞLU” adlı geminin batmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma sürerken, ALSU’da yapılan bilirkişi incelemesinin ardından hazırlanan ön rapor ortaya çıktı. Raporda, kazayla bağlantılı olduğu belirtilen ALSU gemisinde dümenin deneyimi sınırlı üçüncü kaptana bırakıldığı ve seyir sırasında gözcü bulunmadığı tespit edildi.

Facianın temel nedeni “köprüüstü disiplinsizliği” olarak gösterildi

Raporda kayıp faciasının esas nedenin 'Çift Taraflı Köprüüstü Disiplinsizliği, Vardiya Standartlarının Tamamen Terk Edilmesi ve Durumsal Farkındalık Kaybı' olduğu belirtildi. Raporda "Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazını kapatarak seyretmesi ve telsiz mutabakatına aykırı olarak son 0.5 milde sancağa dönmesi çatışmayı fiziki olarak başlatan aktif tetikleyici etkendir. Ancak bu tetikleyici etkenin bir facia ile sonuçlanmasının arkasındaki asli kök neden M/T ALSU gemisindeki köprü üstü zafiyetidir" denildi.

"ALSU’da deneyimli kaptan ve gözcü olsaydı facia önlenebilirdi"

Raporda "Eğer ALSU, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) 'Watch Condition B' kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli Kaptan'ı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu'nun batması engellenebilirdi.

Tecrübesiz zabit kazayı zamanında fark edemedi

Köprüüstündeki tek başına, tecrübesiz zabit bu durumu zamanında analiz edememiş ve can kaybı/kayıp faciasının kapısı aralanmıştır. Şuana kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemşi Trafik Hizmetleri tarafından dosyaya sunulan VTS görüntülerinde, Tuğberk İmamoğlu gemine ait bir görüntü kaydı bulunmamaktadır. Oysa ki Tuğberk İmamoğlu gemisi Alsu gemisinin ECDIS ekranında görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Raporda dikkat çeken bir başka detay ise, ALSU gemisinin kaptanının olay sırasında uyuyor olduğunun tespit edilmesi oldu.