Silivri açıklarındaki kazada batan geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma sürüyor

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Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde ise çalışmalar anlık olarak takip ediliyor.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait gemi de katılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının takip edildiği bölgede, gemideki mürettebatın aileleri ve yakınları da bekleyişlerini sürdürüyor.

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda, kurum ve kuruluşların destekleriyle, mürettebatın akrabalarına ve yakınlarına çalışmalar hakkında sürekli bilgi veriliyor.

Çarpışmadan hasar almadan kurtulan ALSU isimli ticari gemi ise Silivri açıklarında bekletilmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpışmış, içerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemi batmıştı.