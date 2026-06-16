Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2025/6249 sayılı soruşturma kapsamında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme", "Rüşvet Alma" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde Balcıoğlu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."