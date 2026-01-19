Silivri Belediyesi’nden kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul genelinde başlayan ve Silivri’de de etkisini gösteren kar yağışının ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Sahada çalışmaların devam ettiğini belirten Balcıoğlu, “Şu an itibarıyla Fen İşleri, Zabıta, Temizlik ve Afet İşleri müdürlüklerimiz başta olmak üzere, Jandarma, Emniyet, İBB ve Karayolları ekiplerimizle tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplam 321 personel ve 98 araçla 24 saat esaslı çalışmaların sürdüğünü dile getiren Balcıoğlu, şu ana kadar yollarda 300 ton tuzlama çalışması yapıldığını kaydetti.

55 ihbara ekipler tarafından anında müdahale edildiğini aktaran Balcıoğlu, şunları söyledi:

“İlçemizde yaşanan beş maddi hasarlı kaza dışında, çok şükür ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sizlerden ricamız, ekiplerimiz özellikle riskli bölgelerde temizlik ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının şiddetini artıracağını öngörüyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmamaya özen gösterin. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurun. Her türlü olumsuzlukta bizlere ulaşmaktan çekinmeyin. Silivri bizim evimiz, sizlerin huzuru bizim önceliğimiz. Biz görev başındayız, siz güvende kalın.”