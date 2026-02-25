Silivri'de Alican Uludağ'ı ziyaret eden Özgür Özel: Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ı Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Alican Uludağ'ı cezaevinde ziyaret ettiklerini belirten Özel, "Hâlâ geçici koğuşta tutuluyor. Bu yüzden televizyondan, gazeteden, kitaptan, kantinden alışveriş yapma hakkından mahrum. 10 kişilik koğuşta 25 kişi kalıyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Sosyal medya paylaşımlarında hakaret olmadığı ortada. Yetki bakımından da sorunlu bir tutukluluk. Buradan ceza alsa bile yatarı olmayan bir suçtan içeride tutulması siyasilerin ona kestiği bir cezadır. İki çocuğunun gözü önünde, rahatça kıyafet değiştirmesine bile izin verilmeden gözaltına alındı. Bu da iktidarın ondan duyduğu rahatsızlığı gösteriyor. Yattığı her gün Türkiye adına utanç verici bir durumdur."

"Konuyla ilgili Almanya’dan gelen açıklamalar Türkiye’nin yurt dışındaki imajına zarar veriyor" vurgusunu yapan Özel, "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Kendisi de yaşadığı tüm zorlukların onu yıldırma maksatlı olduğunu değerlendiriyor ve boyun eğmeyeceğini ifade ediyor. Ankara’da ve siyasette, mesleğini yapış biçimine saygı duyduğumuz, doğru haber yapan bir gazeteci. Onun içeride geçirdiği her gün, halkın da bağımsız bir kaynaktan doğru haber alma hakkının kısıtlandığı gündür" ifadelerini kullandı.