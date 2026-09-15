Silivride batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan'ın cansız bedeni bulundu
Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin, daha önce batan “Tuğberk İmamoğlu” adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu belirlendi.
Silivri açıklarında denizde bulunan cansız bedenin, bölgede daha önce batan “Tuğberk İmamoğlu” adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu tespit edildi.
14 Eylül’de saat 13.15 sıralarında Silivri açıklarında denizde bir cansız beden görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze Silivri Limanı’na getirildi.
Adli Tıp incelemesi tamamlandı
İlk incelemede, uzun süre suda kalmaya bağlı tahriş ve bozulma nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeni ve kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yapılan çalışmaların ardından cansız bedenin, Silivri açıklarında batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan’a ait olduğu tespit edildi.