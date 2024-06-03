Silivri'de boya fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ekip olay yerinde
Silivri'deki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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İstanbul Silivri'de Beyciler Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın bölgeden arabasıyla geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikada boya imalatı yapıldığı öğrenildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken jandarma ekipleri de bölgedeki yollarda güvenlik tedbiri aldı.
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