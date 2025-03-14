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Silivri'deki Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi.

Haber Merkezi
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Silivri'deki Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da yaptığı bir konuşma ile Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Özdağ, hakaret ile açılan soruşturma kapsamında halkı kin ve tahrikten tutuklanarak Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderildi.

Özdağ'ın soruşturma dosyası da yetkisizlik nedeniyle Antalya'ya gönderildi. Zafer Partisi, 9 Mart'ta Özdağ hakkındaki iddianamenin hala tamamlanmadığına da dikkat çekti.

Ümit Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi

20 Ocak'tan beri tutuklu olan Özdağ'dan ilk fotoğraf geldi. Özdağ'ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili, X hesabından cezaevi ziyaretini paylaştı. 

"Silivri sahillerinden değil muhtemelen"

Silivri (Marmara) Cezaevi'ndeki ziyaretine ilişkin Hilal Özdağ Sevgili şu açıklamada bulundu: 

"Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu ve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik.

Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin #BabaMuhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye devam ediyor. Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve Annemiz'den, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim.

İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen”

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