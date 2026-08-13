Silivri'deki yangın TEM Otoyolu'nda ulaşımı etkiledi: Trafikte aksamalar yaşanıyor

Silivri'de tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.45 sıralarında Silivri Akören Mahallesi’nde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Akören Mahallesi’nde tarlada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üstüne olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangına havadan da helikopterlerle müdahale edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu trafiğinde aksamalar yaşanıyor.