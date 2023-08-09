Silo nedir, siloda patlama neden gerçekleşir?

Tarımda ve birçok alanda depolama alanı olarak bilinen silolar, patlar mı? Silolarda patlama olur mu? Binlerce kişi Silo kelimesinin anlamını araştırdı.

Derince'de bulunana TMO silolarında patlama Türkiye'yi derinden üzdü. Patlamada bir işçi can verdi.

Tarım alanında sıklıkla kullanılan silo depolama alanları olarak biliniyor. Silindir biçimindeki dev ambarlar neden patlar?

Siloda patlamanın nedeni biriken gaz mı?

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, silolarda aşırı sıcaklar sonucu biriken gazın patlama riski bulunuyor. Bunun önlenmesi için silolarda özel havalandırma ve soğutma yapılması gerekiyor.

Kocaeli'nde meydana gelen silo patlamasının nedeni buğday tozu sıkışması olarak açıklandı. Makine mühendisleri silolarda sıcaklığa bağlı genleşen gazın patlamaya yol açabileceğini belirtiyor.