  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi
Takip Et

Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti listesinden belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı, partiden ihraç edildi. DEM Parti, Ormanlı'nın "kolektif yönetim anlayışına aykırı davrandığı" gerekçesiyle istifasını talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi
Takip Et

DEM Parti Genel Merkezi tarafından 6 Ağustos 2025 tarihinde yapılan açıklamada, Ormanlı'nın kesin olarak partiden ihraç edildiği duyuruldu.

Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Ormanlı'nın "parti ilkeleriyle bağdaşmayan tutumlar sergilediği, kolektif yönetime uygun davranmadığı ve tek yetkili olma eğiliminde ısrar ettiği" ifade edildi.

Açıklamada, "parti içi uyarılara ve görüşmelere rağmen eleştirilere kapalı bir tutum sergileyen Ormanlı'nın bireysel hırslarını örgütsel ilke ve kazanımların önüne koyduğu" belirtildi. Eş başkanlık modeline aykırı tekçi yaklaşımların kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Ormanlı'dan belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi istendi.

Parti yönetimi, Silopi Belediyesi'nin halkın kazanımı olduğunu vurgulayarak, bu kazanımı koruma iradesini sürdüreceklerini açıkladı.

AK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybettiAK Parti Zonguldak eski İl Başkanı Zeki Tosun hayatını kaybettiGündem
Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!Newsweek: KAAN, F-35 savaş uçağıyla rekabet edebilir!Savunma Sanayi
Diploması iptal edilmişti: Profesör Saybaşılı'nın görevine devam ettiği ortaya çıktıDiploması iptal edilmişti: Profesör Saybaşılı'nın görevine devam ettiği ortaya çıktıGündem
Rekabet kızıştı, rakamlar yükseldi: Emekliye çift promosyon formülü geldiRekabet kızıştı, rakamlar yükseldi: Emekliye çift promosyon formülü geldiEkonomi

 

Gündem
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek