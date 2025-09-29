  1. Ekonomim
  Simav ayakta! 1 dakika ara ile 2 deprem
Simav ayakta! 1 dakika ara ile 2 deprem

Dün öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem fırtınası devam ediyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde vatandaşlar 1 dakika ara ile meydana gelen 4.5 ve 3.5 büyüklüğündeki depremler nedeni ile geceyi ayakta geçirdi.

Simav ayakta! 1 dakika ara ile 2 deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Simav ilçesi olan depremin derinliği 10.31 kilometre olarak ölçüldü.

Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor?Kütahya Simav’da 5.4'lük deprem: Artçılar devam ediyor, yer bilimciler ne diyor?Gündem

 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:49'da yine Kütahya Simav merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 6.99 kilometre olarak ölçüldü.

