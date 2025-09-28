Simav’da bir deprem daha
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem ardından fırtına devam ediyor. Bu kez Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.
Simav'da deprem fırtınası
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.
Bu iki depremini 3.6 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler izlemişti.