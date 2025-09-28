Simav’da bir deprem daha

AFAD Deprem Dairesi’nden alınan bilgiye göre, saat 19.43’de Simav merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.91 kilometre olarak açıklandı.

Simav'da deprem fırtınası

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

Bu iki depremini 3.6 ve 3.4 büyüklüğündeki depremler izlemişti.