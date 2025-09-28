Simav'daki deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Büyük korku yaratan deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
"Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
