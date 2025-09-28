Simav’daki depremi önceden uyaran Prof. Dr. Üşümezsoy: Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil

AFAD’ın aktardığına göre Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 12:59’da 5.4 büyüklüğünde, 8.46 km derinliğinde bir deprem meydan geldi.

İstanbul başta olmak üzere Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve birçok ilde hissedilen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde depremlerin sürdüğü günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, asıl büyük depremin Kütahya’da beklendiğini belirterek bölgeye dikkat çekmişti.

Üşümezsoy bir ay önce katıldığı bir programda, "Simav'da 40 kilometrelik bir fay var. O fayın 10 kilometresi 2011'de kırılmış. Orada 6.5'lik deprem potansiyeli var" demişti.

“Simav fayı Sındırgı’dan bağımsız hareket ediyor"

Üşümezsoy bugünkü depremin ardından yaptığı açıklamada, “Simav Fayı Sındırgı’dan bağımsız bir fay gibi davranıyor, Sındırgı’daki depremlerden çok etkilenmiyor. Simav’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometrelik bir alan içerisinde hissedildi” dedi.

“6.5–6.8 Büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Üşümezsoy, Simav ilçesinin altında iki farklı fay bulunduğunu belirterek, “Bu 5.4’lük deprem ana faydaki kırılmadan değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklanıyor. Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var. Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil” dedi.

“Artçı depremler devam edecek”

Deprem uzmanı ayrıca, Simav ve Sındırgı’da artçı depremlerin süreceğini hatırlatarak, 2011’deki 5.9 büyüklüğündeki depremin de bu fay bölgesinin çevresinde gerçekleştiğini anımsattı.