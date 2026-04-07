Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada bu isimlere uyuşturucu kullanmak, satmak ve bulundurma suçlamaları yöneltildi.

Açıklamada, elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler çerçevesinde dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Ünlü isimler buradan Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dokuz ünlü isim burada kan ve saç örneği verdi.

9 isim serbest bırakıldı

Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi. Altı isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı. Simge Sağın ve İlkay Şencan “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.