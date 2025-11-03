Şimşek bu hafta bütçe sunumu yapacak, muhalefetin soru yağmuruna tutulacak

BESTİ KARALAR

Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin, Külliye’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmaması, beraberinde pek çok iddiayı gündeme getirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, yargı süreçlerini, KKTC seçim sonuçları ve Terörsüz Türkiye sürecine yönelik duyduğu bazı rahatsızlıklar nedeniyle iktidara mesaj vermek için resepsiyona katılmadığı iddialarına Salı günü Meclis Grup toplantısında cevap vereceği bekleniyor. Meclis’te ise bütçe maratonu devam edecek. Gözler Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in bütçe sunumuna çevrildi.

İmralı heyetinin görüşme trafiği sürüyor

PKK terör örgütünün Türkiye’den çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen İmralı heyeti, bu hafta başında da Abdullah Öcalan’ı ziyaret edecek. Süreç adım adım ilerlerken, gözler Hükümet ve Meclis’in atacağı adımlara çevrildi. Üç aşamada yürütülecek yasal adımlarla, yeni bir kod kanun hazırlanacak. Terörle Mücadele Yasası’na yeni bir tanım eklenecek. İkinci aşamada infaz yasası hazırlanarak teröre bulaşmayan örgüt üyelerinin ceza almaması sağlanacak. Eve Dönüş Projesi kapsamında hazırlanacak planlama ise üçüncü aşamada yer alacak. Bu aşamaları ise Meclis’te kurulan komisyon raporlayarak tavsiye şeklinde Meclis’e sunacak.

Salı günü Bahçeli’den önemli mesajlar gelebilir

Gözler ise bu hafta Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yapacağı grup konuşmasına çevrilecek. Önemli mesajları grup toplantılarında veren Bahçeli’nin, 29 Ekim törenlerine katılmaması nedeniyle ortaya atılan iddialara ne şekilde yanıt vereceği merak konusu oldu. Bunların başında Bahçeli’nin iktidarın süreç tutumunu yetersiz bulduğu, yapılan operasyonlarla ilgili yargı sürecinden duyduğu rahatsızlık, KKTC seçimleriyle ilgili uyarı ve çağrılarının karşılıksız kaldığı gerekçesiyle iktidara ‘mesaj’ vermek için 29 Ekim resepsiyonu programlarına katılmadığı mesajı olarak değerlendirildi. İttifak arasında soğuk rüzgarların estiği ortaya atıldı. Bahçeli ise o günden beri konuşmadı. Gözler ise grup toplantısında yapacağı konuşmaya çevrildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek. Gözler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerine çevrildi. Muhalefet partileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i soru yağmuruna tutmaları beklenirken, en fazla eleştiri alacak bakanlar arasında yer alıyor Mehmet Şimşek.