Şimşek: Gri listeden çıkmak için bir yasal düzenlememiz kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için iki yıl önce Türkiye'yi daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye almıştı.

Bakan Şimşek, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şimşek, FATF'nin son olarak Türkiye'nin kurumun belirlediği 40 kriterden sadece birini karşılamadığı sonucuna vardığını belirtti.

Gri Liste nedir?

Gri liste, bir ülkenin uluslararası kredilere sınırlı erişimi olduğu anlamına gelir. Spesifik olarak, “ülkenin belirlenen stratejik eksiklikleri kararlaştırılan zaman dilimleri içinde hızlı bir şekilde çözmeyi taahhüt ettiği ve ekstra kontrollere tabi olduğu” anlamına gelir.

Gri Liste’ye dahil olmak, bir yargı bölgesinin kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik politikalarında tespit edilen “stratejik eksiklikleri” ifade ediyor. IMF gibi kuruluşlarda bu listeyi dikkate alıyorlar.

Hangi ülkeler gri listede?

Türkiye’nin de Ekim 2021 tarihinde dahil olduğu bu listede: Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Kamboçya, Gana, İzlanda, Jamaika, Moğolistan, Myanmar, Pakistan, Nikaragua, Panama, Suriye, Uganda, Yemen ,Zimbabve, Ürdün ve Mali bulunuyor.