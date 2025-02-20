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Şimşek: Katar ile yatırımların artırılması için anlaştık

Şimşek, “Katar ile yatırımların artırılması, işbirliklerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerdeki ortaklıkların genişletilmesinde anlaştık” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Katar ile yatırımların artırılması için anlaştık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ile gerçekleştirdikleri toplantıda iki ülke arasındaki yatırımların artırılması, sektörel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerdeki ortaklıkların genişletilmesi üzerine mutabakata vardıklarını belirtti.

Şimşek, X üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasındaki sağlam ve köklü ilişkileri daha da güçlendirmek için mevkidaşım Katar Devleti Maliye Bakanı Sayın Ali bin Ahmed Al-Kuwari ile Türkiye-Katar Karma Ekonomik ve Mali Komite Toplantısı'nı gerçekleştirdik.

Toplantıda iki ülke arasındaki yatırımların artırılması, sektörel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerdeki ortaklıkların genişletilmesi üzerine mutabakata vardık.

Stratejik konumu, geniş iç ve bölgesel pazarı, nitelikli iş gücü, güçlü altyapısı, üretim çeşitliliği, gelişen Ar-Ge ekosistemi ve cazip teşvikleriyle ülkemiz önemli fırsatlar sunmaktadır."

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