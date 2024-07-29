Şimşek: Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor
Maliye’nin vergi beyan etmeyen lüks araç sahiplerinin peşine düşmesine Bakan Şimşek ilk değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye’nin vergi geliri beyan etmeyen lüks araç sahiplerinin tespit edilmesi ve incelenmesine yönelik değerlendirmede bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor” dedi.
Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırdıklarını kaydetti.
Şimşek şu mesajları verdi:
"Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor. Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz. Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek."
Kayıt dışılıkla mücadelemiz hız kesmiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 29, 2024
Gelir beyan etmediği halde yüksek harcaması olan mükelleflere yönelik denetimleri yoğunlaştırıyoruz.
Vergide adaleti artırmaya yönelik uygulamalarımız devam edecek. https://t.co/dLLGry6MvU