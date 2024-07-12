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Şimşek: Macaristan ile mutabakat zaptı imzaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Macaristan Maliye Bakanı Mihály Varga ile ekonomik ve finansal işbirliği için yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi
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Şimşek: Macaristan ile mutabakat zaptı imzaladık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bugün Macaristan Maliye Bakanı Mihály Varga'nın nazik davetleri ile ekonomik ve finansal işbirliğimizi güçlendirmek için Budapeşte’de bir araya geldik, kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Görüşmede çok taraflı kuruluşlarda işbirliğini, kamu mali yönetimini ve vergi politikalarını içeren mutabakat zaptını imzaladık, iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Macaristan’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için önemli bir fırsat sunuyor. 

Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Mekanizmasının güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve Avrupa Yatırım Bankası’nın ülkemizdeki faaliyetlerine tüm sektörlerde yeniden başlaması, Türkiye-AB ilişkilerindeki temel önceliklerimizdir."

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