Şimşek: Türkiye, Avrupa için doğal bir ortak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Şimşek, küresel ekonomide parçalanmanın arttığı bir ortamda AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticaret alanlarında bağlantının güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin risklerin azaltılması ve tedarik çeşitlendirmesi açısından Avrupa için doğal bir ortak olduğunu ifade etti.

Bakan, bir sonraki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının temmuz ayı başında İstanbul’da yapılmasının planlandığını da hatırlattı.