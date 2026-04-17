Şimşek: Türkiye, Avrupa için doğal bir ortak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel kırılganlıkların arttığı dönemde Türkiye’nin tedarik güvenliği ve risk çeşitlendirmesi açısından Avrupa için doğal bir ortak olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington’da Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Şimşek, küresel ekonomide parçalanmanın arttığı bir ortamda AB ile Türkiye arasında daha derin ekonomik entegrasyon ile enerji ve ticaret alanlarında bağlantının güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin risklerin azaltılması ve tedarik çeşitlendirmesi açısından Avrupa için doğal bir ortak olduğunu ifade etti.
Bakan, bir sonraki Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısının temmuz ayı başında İstanbul’da yapılmasının planlandığını da hatırlattı.
A highly productive meeting with Commissioner Marta Kos in DC.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 17, 2026
In a fragmenting world, deeper EU-Türkiye economic integration and greater connectivity in energy and trade are indispensable. Türkiye is Europe’s natural partner for derisking and diversification.
