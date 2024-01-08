Şimşek ve Erkan, 50 trilyon doları yöneten yatırımcılarla buluşacak

Seçim sonrası Türkiye'ye sıcak para girişini artırmak amacıyla yurtdışına yönelik Yatırımcı Günleri toplantılarını başlatan yeni ekonomi yönetimi, 11 Ocak'ta ABD'de 50 trilyon dolar sermayeyi yöneten yatırımcılarla biraraya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın katılacağı toplantılarda, para politikasındaki normalleşme, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, kredi notu görünümündeki iyileşme, cari açık ve risk primindeki gerileme yabancı yatırımcılara aktarılacak.

Şimşek ve Erkan sunum yapacak

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Yatırımcı Günleri katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor.

Moodys'in notu bekleniyor

Öte yandan piyasalar, cuma günü açıklanması beklenen Moodys'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moodys, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moodys, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.