  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Şimşek: Vergi kaçağıyla haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
Takip Et

Şimşek: Vergi kaçağıyla haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Maliye, çok harcayıp vergi ödemeyenlerin peşine düşmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şimşek: Vergi kaçağıyla haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz
Takip Et

Vergi Denetim Kurulu'nun yüksek tutarlı harcamasına karşın vergi vermeyenleri yakın takibe aldığı belirtildi.

İlk olarak tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyonu aşan harcama yaparak hiç gelir beyan etmemesiyle başlayan çalışmada  risk analizi çalışmalarına takılan kişilerin gelirin kaynağı tespit edilecek ve vergilendirilmesi sağlanacak.

Maliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü: Yüzlerce kişi tespit edildiMaliye, çok harcayan ancak vergi vermeyenlerin peşine düştü: Yüzlerce kişi tespit edildiEkonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmasnı X hesabından paylaştı.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde oldu: 

"Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.

IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Lüks otomobil satışları enflasyonla arttıLüks otomobil satışları enflasyonla arttıOtomotiv

 

Asgari ücret zammı memur ve işçiyi nasıl etkileyecek?Asgari ücret zammı memur ve işçiyi nasıl etkileyecek?Ekonomi

 

 