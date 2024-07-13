Şimşek: Vergi kaçağıyla haksız kazanç sağlayanların takipçisi olmaya devam edeceğiz

Vergi Denetim Kurulu'nun yüksek tutarlı harcamasına karşın vergi vermeyenleri yakın takibe aldığı belirtildi.

İlk olarak tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyonu aşan harcama yaparak hiç gelir beyan etmemesiyle başlayan çalışmada risk analizi çalışmalarına takılan kişilerin gelirin kaynağı tespit edilecek ve vergilendirilmesi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmasnı X hesabından paylaştı.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde oldu:

"Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.

Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.

IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.

Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."