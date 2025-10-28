Şimşek videosu çekerken, depremin sesini kaydetti! Sosyal medya ikiye bölündü

  1. Ekonomim
Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında, şimşek videosu çekmeye çalışan bir x kullanıcısının, depremin sesini kaydettiğini söylediği görüntüler, sosyal medyayı ikiye böldü.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak yağışla birlikte art arda çakan şimşekler yaklaşık 2 saat boyuncu gökyüzünü aydınlattı.

Bu sırada şimşek görüntüsü yakalamak için video çeken bir genç,  Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem anındaki sesleri de kaydetti.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan kullanıcı "Depremden tam 30 saniye önce şimşek yakalamak için çektiğim video ve ardından şiddetli bir deprem .. Ses gerçekten çok ürkütücü gök gürültüsüyle alakası yok" dedi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Kullanıcı kaydettiği ürkütücü sesin depremin sesi olduğunu iddia ederken video kısa sürede çok sayıda paylaşıldı. Sosyal medyayı ikiye bölen video hakkında kimileri bu sesi daha önceki büyük depremlerde duyduğunu söylerken, kimi kullanıcılar ise sesin gökgürültüsünden ibaret olduğunu  savundu. 

