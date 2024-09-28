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Şimşek: Yapısal reformların önemli bileşeni olarak ihracatçılarımızı destekliyoruz

Bakan Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın ihracatçılara yeşil dönüşüm için 1 milyar Euroluk desteğine, “Yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi
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Şimşek: Yapısal reformların önemli bileşeni olarak ihracatçılarımızı destekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank’ın ihracatta yeşil dönüşüm kapsamında 1 milyar Euro tutarında ihracat desteklerine yönelik yaptığı paylaşımda, “Yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz” dedi.

Şimşek, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yapısal reform programımızın önemli bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz.

Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığımızın da karşı garantisiyle sağladığı kaynakla Eximbank yeşil ihracata uygun koşullu finansman imkânı sunuyor.”

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