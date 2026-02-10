Şimşek’in katılması beklenen İSO toplantısı ertelendi
Bakan Şimşek'in ani gelişen program değişikliği nedeniyle İSO MESKOM ortak toplantısı ertelendi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri (MESKOM) ortak toplantısı ertelendi. Bakan Şimşek'in program değişikliği nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yarın (11 Şubat 2026 Çarşamba) yapılması planlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ani gelişen program değişikliği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Toplantının yeni tarihli duyurusunu daha sonra dikkatinize sunacağız."