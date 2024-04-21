Şimşek'ten ABD'de kritik ziyaret

ABD'nin başkenti Washington'da hafta içinde Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu toplantıların yanında ikili temaslarda da bulunuyor. Şimşek ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüştü.

ABD Maliye Bakanlığı, IMF-Dünya Bankası toplantılarının tamamlanmasının ardından Cumartesi günü yapılan görüşmeyle ilgili haftanın son gününde kısa bir yazılı açıklama yayınladı.

Ekonomik ilişkiler görüşüldü

Açıklamada, iki bakanın, küresel ekonomik görünümün yanısıra ABD ve Türkiye ekonomileri hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Şimşek ve Adeyemo görüşmelerinde Türk-Amerikan ilişkilerini de masaya yatırdı.

ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, iki ismin, ABD ve Türkiye'nin ticaret ve yatırımı derinleştirerek, kara para aklamaya karşı yürütülen çabaları, terörün finansmanıyla mücadeleyi, yaptırımların uygulanmasını arttırarak ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili Türkiye tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Adeyemo, Rusya ve Hamas yaptırımlarında önemli rol oynuyor

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk firmalarını Rusya'nın Amerikan yaptırımlarını ihlal etmesine yardım etme girişiminde bulunmaktan caydırmak amacıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 yılı Şubat ayından bu yana Türkiye'ye ziyaretlerde bulunan ve Türk muhataplarına Biden yönetiminin bu konudaki kaygılarını birinci elden ileten üst düzey Amerikalı yetkililerden biri.

Rusya yaptırımlarını delmenin yanısıra, Hamas'a maddi destek sağlama gerekçesiyle de ABD'nin yakın geçmişte getirdiği ve aralarında Türk vatandaşı ya da Türk şirketlerinin de bulunduğu yaptırımlara ilişkin kararlarda da Adeyemo bakanlık içindeki aktif bir isim.