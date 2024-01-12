Sinagogun altındaki gizli tünel neden kazıldı?

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York'un Brooklyn bölgesinde Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogun altında ortaya çıkan tünel gündemdeki yerini koruyor. Tünele ait ortaya çıkan görüntülerde bodrum bölümünde bir inşaatı andıran görüntülerde orada bir kazı yapıldığını gösteriyor.

Cemaatin üyelerinin yaklaşık bir yıldır sinagogun altındaki tüneli kazdıkları belirtiliyor. Bitişik binalarda yaşayanların, evinin altından şüpheli sesler geldiğini ihbar edene kadar keşfedilmemişti.

Tüneli kimin inşa ettiği, nasıl yaptığı ve amaçlarının ne olduğu belli değil. Görünüşe göre tünel Brooklyn'deki sokaktaki en az bir başka binaya bağlanıyor. Yahudi cemaatinden bazı kişilerin sinagogun genişlemesini hızlandırmak için tünel inşa etmeye çalıştıklarını söyledi. Hizmet ve etkinliklere katılan bazı üyelerin, son yıllarda binadaki aşırı kalabalıktan şikayetçi oldukları bildirildi.