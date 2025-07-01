Sinan Ateş cinayeti davasında ara karar açıklandı: Dosyalar birleştirilecek

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022'de Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 8 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 34.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan Burak Kılıç, hasta olduğunu iddia ederek mazeret sundu. Sanık Talha Atalay, Sinan Ateş’in kardeşleri ve annesiyse mahkeme salonunda yer aldı.

Mahkeme hakimi dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından celse arasında sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin devamına şeklinde karar verildiğini belirtti.

Zorla getirme kararı istendi

Müşteki beyanlarının ardından söz alan savcı ise mütalaasında mazeret sunmadan duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını mahkemeden talep etti. Söz verilmesi üzerine konuşan sanık Atalay ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Dosyalar birleştirilecek

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme dosyanın, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Sinan Ateş suikastına ilişkin davayla birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme, birleştirilme kararının yerinde olup olmadığına dair dosyasının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmederek, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi'nin kararı beklenecek.