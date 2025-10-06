Sinan Ateş cinayetinin tutuksuz sanığı avukat Serdar Öktem silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre avukat Serdar Öktem, aracında silahlı saldırıya uğradı. Habere göre İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki ofisinin önünde uzun namlulu silahlara hedef olan avukat Serdar Öktem kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öktem, Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında da bir süre tutuklu kalmıştı.

Araç trafikte beklediği esnada kurşanlandı

Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Serdar Öktem idaresindeki 34 MPG 499 plakalı Gri Skoda marka araç trafikte beklediği esnada kurşanlandı.

Saldırıyı gerçekleştiren dört kişinin olayda kullandıkları araçla kaçtığı öğrenildi.

Kalaşnikov tipi silahın kullanıldığı saldırıda Öktem’in vücuduna çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Olay yerinde AK-47 ye ait çok sayıda boş kovan olduğu gözlemlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı gerçekleştirilmesi ile ilgili Terör ve Örgütlü Suçlardan Sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başssavcıvekili ve görevlendirilen bir Cumhuriyet Savcısı olay yerinde, şu an ilk incelemeleri yapıyor. Gelişmeler oldukça bilgi verilecektir” denildi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Öktem cinayetine ilişkin üç şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Bu sayının artabileceği de belirtildi.

Ayşe Ateş: Ne kadar alçak da olsalar katillerin can güvenliğinin sağlanması önem arz ediyor

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş olayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek.”

Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can… https://t.co/jtJgFc3myW — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) October 6, 2025

Ne oldu?

Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

2023 genel seçimlerinde MHP İstanbul milletvekili adayları arasında yer alan Serdar Öktem, özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dosya ve soruşturmalarda ön planda yer aldı. Soruşturmada tutuklanan 18 kişiden biri de avukat Serdar Öktem’di.

Öktem’in UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in avukatlığını yaptığı, kulübünde hukuk işlerine bir süre baktığı çıkmıştı. Serdar Öktem, Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep’in Gülsuyu davasında avukatlığını üstlenmişti. Ayrıca MHP'nin çeşitli davalarında sanık ya da avukat olarak yer aldığı biliniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin avukat Serdar Öktem ile eski Cinayet Büro Amiri’nin yargılandığı davanın birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, sanıklar hakkındaki suçlamaların niteliği, iddianamelerde olayların anlatılış biçimi ve suç tarihlerine göre iki mahkeme dosyası arasında şahsi, hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirtti.

Daire, davaların birlikte yürütülmesinde zorunluluk olduğu kanaatine vararak, Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyası ile Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyasının birleştirilmesine karar verdi.

Ayrıca 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin 26 Haziran 2025 tarihli duruşmada birleştirmeye muvafakat verilmemesine ilişkin ara kararını kaldırarak, sanıklar hakkındaki yargılamanın 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilgili dosyası üzerinden yürütülmesine hükmetti.

Serdar Öktem, Sinan Ateş davasında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan yargılandı. Öktem bir süre hapis yattıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi.