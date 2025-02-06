Sinan Ateş davası | Cinayet Büro Amiri Komiser Aykal tahliye edildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.

Cinayete ilişkin yapılan yargılama sonucu hakkında tutuklama kararı verilen dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme heyeti Aykal’a yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Karar geçen yıl 2 Ekim’de çıktı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin görülen davada, 2 Ekim'deki karar duruşmasında, sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özyağci'ye ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Dosyada suça azmettiren sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmeden ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

5 sanığa hapis cezası verildi

Tasarlayarak öldürmeye yardım suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verilirken, sanık Alper Atay da suçluyu kayırma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diğer sanıklar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar verilmişti.

İki sanığın dosyası ayrıldı

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım, Aykal hakkında ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterilmişti.

Mahkeme Öktem ve Aykal’ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal’ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.