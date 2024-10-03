  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sinan Ateş davası: Sanıklardan Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Takip Et

Sinan Ateş davası: Sanıklardan Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sinan Ateş davası: Sanıklardan Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Takip Et

Alınan bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davada, duruşma savcısı, dosyası ayrılan ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık Serdar Öktem ile ilgili karara itiraz etti.

İtiraz gerekçesinde, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.

Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.

Dosyası ayrılmıştı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dün karar açıklanmış, sanık Serdar Öktem hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyorAdalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyorGündem

 

Kırılma anı olabilir! AB ülkeleri, Çin menşeli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini oylayacakKırılma anı olabilir! AB ülkeleri, Çin menşeli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini oylayacakKüresel Ekonomi

 

Gündem
İstanbul Tuzla'da polise silahlı saldırı! 1 polis yaralandı
İstanbul Tuzla'da polise silahlı saldırı! 1 polis yaralandı
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı oldu
MGK bildirisi: İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefi engellenmeli
MGK bildirisi: İsrail'in çatışmaları yayma hedefi engellenmeli
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyor
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan’a gidiyor
İstanbul'daki metrobüs kazası soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
İstanbul'daki metrobüs kazası soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
İstanbul'daki okullara 5 bin 500 ek temizlik personeli!
İstanbul'daki okullara 5 bin 500 ek temizlik personeli!