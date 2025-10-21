Sinan Ateş davasının bilirkişi raporunu haberleştiren Asuman Aranca’ya "gizliliğin ihlali”nden hapis cezası

  1. Ekonomim
"Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" başlıklı haberi nedeniyle yargılanan T24 muhabiri Asuman Aranca'ya açılan davanın üçüncü duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Aranca'ya "gizliliğin ihlali" suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi.

T24 muhabiri Asuman Aranca'nın, "Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!" başlıklı haberi nedeniyle "gizliliğin ihlali” iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Basın özgürlüğü ve haber verme sınırları aşıldı"

15 Ekim 2024’teki ilk duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcı, "haberin yapılış tarzı ile kamu yararı bulunmamasına rağmen bilirkişi raporunun içeriğinin açıklanması, görsellerin tamamının yayımlanması nedeniyle basın özgürlüğü ve haber verme sınırlarının aşıldığı" iddiasıyla Aranca'nın cezalandırılmasını talep etmişti.

Aranca: Haberde hiç kimsenin masumiyet karinesin ihlali söz konusu değil

Savcılığın cezalandırılması yönünde verdiği mütalaası hakkında Aranca, “Hem gazetecilik hem de kamu yararı açısından tüm maddeleri karşılıyor. Burada suçun işlenebilmesi benim açımdan mümkün değil. Haberde hiç kimsenin masumiyet karinesin ihlali söz konusu değildi” dedi.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre duruşmada beyanda bulunan Aranca’nın avukatı Mustafa Gökhan Tekşen de “Bu haberde ne bir masumiyet karinesinin aşılması söz konusudur ne de sınırların aşılması söz konusudur. Bu durumla ilgili hiçbir tarafın da şikâyetinin bulunmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu nedenlerle müvekkilimin beraatını talep ediyorum” diye konuştu.

Aranca hakkında kararını açıklayan hâkim, 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.

