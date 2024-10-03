Sinan Ateş'in ailesine saldıran kişi tutuklandı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davasında, kararın açıklanmasını bahçede bekleyen Selma Ateş'e saldıran Mertcan Kılıç, kadına karşı basit yaralama suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında dün kararın açıklanmasına bir saat kala bahçede bir kişi Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Saldırgan gözaltına alındı. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı.

Selma Ateş, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Saldırıya uğrayacağımızı biliyordum. Bu saldırı gerçekleşseydi benim de katlimi izleyecektiniz. Selma için adalet mi diyecektiniz? Bana bir şey olursa saydığım isimlerden şikayetçiyim dedim. Selma Ateş şöyle dedi böyle dedi diyorlar. Benim kardeşim katledildi sokak ortasında. Ben susayım mı?" ifadelerini kullandı.