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Sinan Ateş'in arkadaşı açıklama yapacağı gün saldırıya uğradı

Bu akşam televizyonda soruşturmaya dair açıklamalarda bulunması beklenen Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, 4 kişinin saldırısına uğradı. Zengin, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurarak "Başka bir gün yayına katılacağım" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Sinan Ateş'in arkadaşı açıklama yapacağı gün saldırıya uğradı
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BirGün'ün haberine göre bu akşam televizyon programında canlı yayına çıkması beklenen 2022 yılında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı Ömer Zengin, evinden çıkarken 4 kişinin saldırısına uğradı.

Zengin'in bu akşam Halk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilk kez, soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı duyurulmuştu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına da çıkamayacağını belirtti.

"Başka bir gün yayına katılacağım"

Ömer Zengin saldırıyı şu ifadelerle paylaştı:

"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım"

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