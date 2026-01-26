Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'na ziyaret

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Sayın Müsavat Dervişoğlu, kızlarımla ilk tanıştığında ‘Başınız ağrırsa, canınız sıkılırsa, yorulursanız, kırılırsanız; tutunacak bir dal, dayanacak bir omuz ararsanız hiçbir yere gitmeyin, bana gelin. Neye ihtiyacınız olursa beni arayın. Ben buradayım. Ben hep yanınızdayım.’ dedi ve sözüne hep sadık kaldı. Sağ olsun, var olsun.” ifadesini kullandı.