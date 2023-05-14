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Sinan Oğan: Bize saldıranlar bu tablodan ders çıkarmalı

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi
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Oğan paylaşımında, "Seçimlerin ikinci tura kalmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler bu seçimin kilidi konumundadır. Muharrem İnce’nin seçimlerden türlü baskılarla el çektirilmesinden sonra son iki gün bize saldırıp bizi haksız yere itham ederek linç girişiminde bulunanların bu siyasal tablodan çıkaracağı çok ders olmalı! Çıkacak her sonuç milletimize hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

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