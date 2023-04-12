Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

Oğan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Hem Muharrem İnce hem de Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceğim.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nu seçim güvenliğiyle ilgili endişelerini paylaşmak için ziyaret ettiğini söyleyen Oğan, "Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var. Diğer endişe kaynağımız ise şu: Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıma noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur." ifadelerini kullandı.