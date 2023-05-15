Sinan Oğan: Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, devam eden oy sayımıyla ilgili açıklama yaptı.

Oğan sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Yurt dışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldubittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır." ifadelerini kullandı.