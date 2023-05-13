Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması: Tabii ki bedavadan ortak olmayacağız

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YouTube canlı yayınında Gazeteci Bahar Feyzan'ın sorularını yanıtlayan Oğan, seçimin en büyük sürprizinin kendisinin 2. tura kalması olacağını söyledi. Oğan, "İkinci büyük sürprizi bizim ikinci tura kalmayıp 2. turun sonucunu belirleyecek olmamız." dedi.

Seçimin 2. tura kalması halinde nasıl bir tavır takınacaklarına dair açıklama yapan Oğan, "İstişareyle açıklayacağız. Tabanımıza soracağız, bize oy verenlere soracağız, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bizim de bakanlıklar vs. taleplerimiz olacak. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlıklar gibi. Anlaşırsak hükümetin içinde yer alacağız. Anlaşamazsak da o zaman yolumuza bakacağız." diye konuştu.